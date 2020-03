Klarer Sieg im Acapulco-Finale: Nadal gewann sein 85. Turnier

Der Spanier Rafael Nadal hat in Acapulco seinen 85. Tennis-Turniersieg gefeiert. Der 33-Jährige setzte sich im Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz klar mit 6:3,6:2 durch und bleibt in der Weltrangliste dem Führenden Novak Djokovic auf den Fersen. Hätte der Serbe am Samstag nicht in Dubai triumphiert, wäre Nadal am Montag im Ranking vorbeigezogen.