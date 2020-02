Spider-Novak: Djokovic verblüfft die Tennis-Welt

Es war schon beeindruckend, wie sich Novak Djokovic aus der großen Gefahrenlage herausspielte. Weil der Ranglisten-Erste, und das bleibt er auch am Montag, im Semifinale in Dubai gegen den heuer immens starken Gaël Monfils drei Matchbälle im zweiten Satz abwehrte und 2:6, 7:6 (8), 6:1 gewann. Es war sein 17. Sieg in Folge. Am Samstagabend ist der Grieche Stefanos Tsitsipas sein Finalgegner.

Nicht minder beeindruckend war einmal mehr die Dehnbarkeit des Serben. Yoga-ähnliche Übungen sorgen dafür, dass der 32-Jährige der beweglichste Spieler auf der Tour ist.