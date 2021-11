Frauen-Basketball in Österreich: "Es muss ein Umdenken her"

Kata Takacs wurde 1991 in Ungarn geboren, ihre Eltern übersiedelten fünf Jahre später nach Gänserndorf. Die 1,85 Meter große Kapitänin des Nationalteams verließ mit nicht einmal 20 Jahren Klosterneuburg und ging nach Deutschland (Rotenburg). 2014 zog sie nach Ungarn weiter, wo sie mit Györ im Europacup spielte. Seit 2016 ist sie wieder in Deutschland – erst bei Herne, dann in Osnabrück und jetzt beim SC Rist Wedel nahe Hamburg.

KURIER: Sie spielten mit Österreich 2014 bei der EM der kleinen Länder, danach wurde das Nationalteam aufgelöst. Wie haben Sie davon erfahren?

Kata Takacs: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, wie das abgelaufen ist. Wir waren auf jeden Fall überrascht über die Entscheidung, aber jetzt überwiegt die Vorfreude, dass es wieder ein Nationalteam gibt.