Karl Stoss wurde als Präsident des ÖOC wiedergewählt

Vorwürfe

In einer ersten Abstimmung wurde für eine geheime Wahl gestimmt. Um 11 Uhr begann die Sitzung, um 13 Uhr spazierten immer mehr Funktionäre durch die Lobby in Richtung Toiletten. Drinnen wurde noch immer nicht gewählt, sondern geredet. Im Mittelpunkt stand auch die Crowdfounding-Plattform "I believe in you". Bilanzverluste der Plattform sollen mit Vereinsvermögen des ÖOC abgedeckt worden sein. Daher gibt es eine Strafanzeige gegen Peter Mennel, den Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités, und das ÖOC-Präsidium wegen des Verdachts auf Untreue bzw. Beihilfe.

Mennel erklärte gestern, dass die Plattform keine Kriminal-, sondern eine Erfolgsgeschichte sei. Aber zumindest verzichtete er auf eine Entlastung, bis die Causa juristisch geklärt ist.