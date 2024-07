Vorbild Ryder Cup: Die besten Blindengolfer der Welt schlagen in Süßenbrunn ab

Seit 2013 ist der Vision Cup ein absolutes Highlight im Blindengolf , das alle zwei Jahre ausgetragen wird. Wie der Ryder Cup wird das Turnier als Teambewerb unter den besten blinden und sehbehinderten Golfern der Welt ausgetragen. 16 Blindengolfer aus Nordamerika treten gegen die 16 Topleute aus dem Rest der Welt an. Von 23. bis 26. Juli findet dieses Event erstmals in Österreich statt, nämlich im Golfpark Wien Süßenbrunn. .

Erstmals in der Geschichte des Vision Cups treten auch vier Frauen pro Team an. Ab 23. Juli veranstaltet der ÖGV gemeinsam mit Austrian Blind Golf den Vision Cup zu ersten Mal in Österreich. Blindengolfweltmeisterin Karin Becker darf Österreich bei diesem Turnier nicht nur als Organisatorin, sondern vor allem als Spielerin vertreten.