Kanu: Befreiungsschlag für Kuhnle - Sieg in Bratislava

Dritter Weltcup-Sieg

Im Cunovo Water Sports Centre, wo Kuhnle 2011 zum zweiten Mal Weltmeisterin wurde, feierte sie am Samstag ihren insgesamt dritten Weltcup-Sieg. "Ich habe schon einen Grant aus den letzten beiden Rennen mitgenommen und war umso motivierter, es diese Woche besser zu machen. Schon bei den Quali-Läufen und auch heute bin ich wieder so am Start gestanden, wie ich das gerne hätte", sagte die gebürtige Wienerin. "Das Semifinale war schon super, da ich aggressiv fahren konnte und trotzdem sicher unterwegs war. Dass mir im Finale ein ähnlich guter Lauf gelingt, war schon gut und gibt mir Selbstvertrauen für die kommenden Rennen."

Groß war auch die Freude bei Cheftrainer Helmut Oblinger. "Dass Conni es drauf hat, war uns am Beginn der Saison schon klar. Ihre Leistungen im Training waren immer um einiges besser als in den Rennen. Ich hoffe, dass ihr der Knopf aufgegangen ist und es so gut weiterläuft." Bei der WM im September wird in der teaminternen Qualifikation entschieden, wer im K1 den erst zu fixierenden Olympia-Quotenplatz bekommt.