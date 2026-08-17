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Sport

Radsport: Saison-Aus für Vingegaard nach Sturz bei Tour de France

Jonas Vingegaard muss seine Saison vorzeitig beenden und verpasst auch die Rad-WM in Kanada.
17.08.2026, 13:05

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Jonas Vingegaard mit einem Verband am Arm im Gespräch mit einem Mann in einem PostNord-Hemd vor Kameras.

Der zweimalige dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. „Er leidet immer noch an den Folgen des Schlüsselbeinbruchs, den er sich bei seinem Sturz bei der Tour de France zugezogen hat“, teilte sein Team Visma mit. Damit wird Vingegaard auch nicht bei der Rad-WM in Kanada vom 20. bis 27. September dabei sein. Er gewann vor der Tour die Fernfahrt Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und obendrein den Giro d'Italia.

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Der Tour-Sieger 2022 und 2023 hatte bis zu seinem Sturz eine starke Saison. Mit dem Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt vor dem Osttiroler Felix Gall gewann er mindestens einmal jede der drei großen Rundfahrten. Erst sieben anderen Radprofis war dies zuvor gelungen.

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Nach der Tour, die für den 29-Jährigen durch den Sturz auf der 15. Etappe endete, sei ohnehin eine Erholungsphase geplant gewesen. Durch die Verletzung habe sich der Beginn des Trainings verzögert, und es sei ihm nicht möglich gewesen, in der kommenden Zeit sein Spitzenniveau zu erreichen, wurde Vingegaard zitiert. Der Fokus liege auf der Zielsetzung für die kommende Saison, die er demnächst mit seinem Team besprechen werde.

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Vingegaard hatte im Vorjahr über ein Karriereende nachgedacht. Er sagte in einem Interview, dass er im Jahr 2025 nicht glücklich gewesen sei und dann einige Dinge gemeinsam mit seinem Team geändert habe.

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Radsport Tour de France
Agenturen, JM  | 

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