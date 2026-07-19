Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Sport

Drama um Jonas Vingegaard: Der Herausforderer stürzt aus der Tour

Der Däne lag auf Rang zwei der Gesamtwertung. Nach einem schweren Sturz auf der 15. Etappe musste er aufgeben.
Florian Plavec
19.07.2026, 17:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Jonas Vingegaard musste aufgeben

Das war nicht die beste Vorbereitung auf die schwere Etappe der Tour de France mit Bergankunft auf dem Plateau de Solaison. In der Nacht auf Sonntag klopften die Doping-Kontrollore sowohl bei Tadej Pogacar als auch bei Jonas Vingegaard an. „Ich habe vier Stunden Schlaf bekommen“, sagte der Slowene Pogacar vor der 15. Etappe. Er sei um fünf Uhr kontrolliert worden.

Wie Tadej Pogacar der Tour de France die Spannung nimmt

Auch sein Dauerrivale Vingegaard war betroffen. „Ich habe gut geschlafen, aber dann hat jemand um zwei Uhr nachts an meiner Tür geklingelt. Im Gegensatz zu Pogacar reagierte Vingegaard etwas grantig. „Es ist gut, dass sie testen, aber wenn es die Leistung beeinflusst und deinen Schlaf, dann denke ich nicht, dass es so gut ist.“

Schwerer Sturz und Verletzung

Vielleicht war es wirklich der Mangel an Schlaf, vielleicht war der Däne auch nur kurz unkonzentriert. Jedenfalls stürzte der bis dahin auf Rang zwei gelegene Vingegaard am Sonntag etwa 20 Kilometer vor dem Ziel in einer schlecht abgesicherten und unübersichtlichen Rechtskurve schwer. Mit dem Arm in einer Schlinge und mit Tränen in den Augen stieg er in das Begleitauto mit dem Rennarzt. Ein Schlüsselbeinbruch wird befürchtet.

Tadej Pogacar gnadenlos

Pogacar hingegen kam gut durch die Problemstelle. Am letzten Anstieg bewies er einmal mehr seine Qualitäten. Zeitgleich mit Etappensieger Remco Evenepoel (BEL) überquerte er die Ziellinie. Der Gesamtsieg ist ihm  so gut wie sicher.

Radsport Tour de France
kurier.at, FLOP  | 

Kommentare