Demi Vollering gewinnt zum zweiten Mal die Tour de France

In ihrem Gelben Trikot und mit Tränen in den Augen erreichte Demi Vollering das Ziel in Nizza. Die Niederländerin gewann die letzte Etappe der 5. Tour de France Femmes und ist die erste Frau, die zum zweiten Mal die Gesamtwertung gewinnt.

„Es war nicht nur mein Traum, diese Tour zu gewinnen. Es war immer mein Traum, dieses Leben leben zu dürfen“, sagte die 29-Jährige. „ Am letzten Anstieg wollte ich klarstellen, dass ich die Tour nicht nur wegen des Vorfalls am Samstag gewonnen habe“, erinnerte sie an die Situation, als ihre Konkurrentin um den Gesamtsieg Kasia Niewiadoma (POL) von Vollerings Teamkollegin von der Strecke gedrängt wurde.