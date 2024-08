Faszination Orientierungslauf: Ein Denksport mit 190 Puls

Jannis Bonek läuft im Orientierungslauf regelmäßig zur Hochform auf. Im vergangenen Jahr gewann er bei der WM die Bronzemedaille und feierte seinen ersten Weltcupsieg. Ein Verein aus Schweden (OK Linne) hat den Wiener unter Vertrag genommen und lässt ihn regelmäßig zu Wettkämpfen einfliegen.

Naturerlebnis

In Skandinavien wäre Jannis Bonek als Orientierungsläufer ein Star, hierzulande erntet der Wiener häufig fragende Blicke, wenn er von seiner großen Leidenschaft erzählt. „Wir sind in Österreich halt leider eine Randsportart“, sagt der Heeressportler. „Viele verstehen nicht, was wir da genau machen.“