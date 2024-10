Zwei Namen darf man sich getrost wirklich für die Zukunft notieren. Allen voran jenen, auf den Jakub Mensik hört. Der Tscheche ist im Live-Ranking die Nummer 48 der Welt und steht bei den Erste Bank Open in Wien bereits im Viertelfinale. Am Donnerstag zeigte er am Heumarkt sein vielseitiges Können und schlug den Serben Miomir Kecmanovic 6:3, 7:6 und schlug 23 Asse.

Mensik ist am 1. September 19 geworden und nicht einmal fünf Monate älter als Schwärzler. Erst vor Kurzem brachte Mensik Superstar Novak Djokovic in Schanghai an den Rande einer Niederlage. „Er kämpfte sich ruhig nach oben und spielt die tschechische Schule, geradlinig und konsequent“, sagt Thomas Muster, Turnierbotschafter in Wien. „Er ist schon in der Jugend aufgefallen“, sagt Thomas Hammerl, CEO des Europäischen Tennisverbandes.