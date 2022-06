Jakob Pöltl steigt in den Zug Richtung Basketball-EM ein

Schön langsam leert sich die To-do-Liste von Österreichs bestem Basketballer. Die NBA-Saison ist Geschichte, das viertägige Kinder- und Jugendcamp von Jakob Pöltl in Wien vorüber – und nun darf sich der Center gemeinsam mit den Kollegen im Nationalteam in zwei Spielen in der EM-Vorqualifikation beweisen. Am Donnerstag ist ab 20.20 Uhr Irland der Gegner in Salzburg (live ORF Sport+), am Sonntag (18 Uhr) kommt der noch punktelose Nachzügler Zypern in die Sporthalle Alpenstraße.

Die österreichischen Basketballer sind in Gruppe A nach vier Partien punktegleich mit Leader Schweiz Zweiter, im Hinspiel in Irland siegte die rot-weiß-rote Auswahl mit 97:70. Und das ohne Jakob Pöltl. Seit 2018 hat der 2,16-Meter-Schlaks kein Spiel im Teamdress mehr bestritten, heuer konnten nun die versicherungstechnischen Fragen mit der NBA und den San Antonio Spurs rechtzeitig geklärt werden, was den 26-Jährigen entsprechend froh macht.