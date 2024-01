Bestmarke für Jakob Pöltl bei Toronto-Sieg

Jakob Pöltl und Kollegen sind am Mittwoch (Ortszeit) erfolgreich in eine Serie von sechs Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Toronto Raptors bezwangen die Memphis Grizzlies mit 116:111. Der Center aus Wien steuerte sieben Punkte, acht Rebounds, eine Saisonbestmarke von fünf Blocks sowie zwei Assists und einen Steal bei. Er war 33:24 Minuten im Einsatz.

