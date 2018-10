Jakob Pöltl: Ein Österreicher spielt oben mit

Bei seinem neuen Klub, den San Antonio Spurs, war die Zeit bislang noch zu kurz für einen Kosenamen. Aber es sollte nicht allzu lange dauern, bis Jakob Pöltl auch die Basketballanhänger in Texas zu Füßen liegen. Schon in den Vorbereitungsmatches auf den Saisonstart gegen die Minnesota Timberwolves (17.Oktober, DAZN überträgt die NBA in Österreich) stellte Jakob Pöltl eindrucksvoll seine Qualitäten auf der Center-Position unter Beweis. Bei der gelungenen Generalprobe, einem souveränen 100:81 gegen Orlando, stand der Österreicher in der Startformation und verzeichnete sieben Punkte, elf Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf.

Mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit und unbändigem Selbstvertrauen hat sich der 23-Jährige innerhalb kürzester Zeit beim Topklub aus San Antonio zum Leistungsträger hochgedient. „Ich bin in vielen Dingen routinierter, ruhiger und wohl auch selbstsicherer geworden“, erklärt Jakob Pöltl. Das sieht man ihm nicht nur an der Körpersprache an, auch körperlich hat er gegenüber seiner Premierensaison deutlich zugelegt. „Deshalb kann ich jetzt auch besser dagegenhalten und bringe konstantere Leistungen.“