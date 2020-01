"Ist verwirrend": ATP Cup noch vor Start in der Kritik

"Das Tennis verdient so etwas"

"Es sind wirklich ähnliche Events, und eines folgt buchstäblich auf das andere", stellte der Kanadier Denis Shapovalov fest. "Ich sehe nicht, warum die ATP und die ITF nicht gemeinsame Sache machen können, nicht zu irgendeiner Abmachung kommen können und nicht ein, wirklich einzigartiges und spezielles Turnier für jeden machen können."

Nadal stimmte seinem jüngeren Kollegen zu. "Ich denke, das Tennis verdient so etwas in der Art (eine Zusammenlegung, Anm.)", meinte der Führende der ATP-Weltrangliste. Und auch Djokovic ist dieser Ansicht. "Ich hoffe, das wird passieren, denn es ist etwas schwierig, die Topspieler dazu zu bringen, bei beiden Events dabei zu sein, dem Davis Cup und dem ATP Cup", sagte der Serbe. "Und es sind nur sechs Wochen dazwischen, dadurch macht man die Sache nicht einfacher, was das Marketing, was den Wert der Veranstaltung betrifft."

Für den Davis Cup spricht in erster Linie die Tradition, für den ATP Cup die Ansetzung zu Beginn des Jahres. Mit frischen Kräften sind die Spieler nach Sydney, Brisbane und Perth gereist, wo 24 Teams während sechs Tagen in Gruppenspielen die Viertelfinalisten ermitteln. Die K.o.-Runden mit dem Finale am Sonntag in einer Woche finden dann ausschließlich in Sydney statt, wo die Luft derzeit wegen den verheerenden Buschbränden verschmutzt ist.