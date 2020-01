Geplante Wachablöse: Dominic Thiem und das Jahr der Wahrheit

Team first! Ab Freitag geben sich die Tennis-Asse wieder die Filzkugel, gestartet wird in Down Under mit dem neu ins Leben gerufenen ATP-Cup. Dominic Thiem, der bereits vor Weihnachten in Australien eintraf, um sich auf die Bedingungen einzustellen, trägt die Hoffnungen der Österreicher.

Österreichs Topmann darf man heuer einiges zutrauen, der 26-jährige Ranglisten-Vierte steht mit einigen anderen jungen Herrschaften in der ersten Reihe, wenn es darum geht, die Eintönigkeit im Herren-Tennis zu beenden. Ein Blick auf die jüngsten zwölf Grand-Slam-Sieger verrät, dass Abwechslung ein Fremdwort war: Roger Federer, Rafael Nadal, Roger Federer, Rafael Nadal, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Novak Djokovic, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Rafael Nadal.

2004 passierte es bei den French Open das bislang letzte Mal, dass weder Nadal, Djokovic oder Federer im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers auftraten. Die Geburtsurkunde dieser Herren spricht aber nicht für sie, Djokovic wird heuer 33, Nadal 34, Federer im August gar 39.