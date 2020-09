Trotz Protesten: Iranischer Ringer Navid Afkari hingerichtet

IOC geschockt

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Hinrichtung von Afkari als "sehr traurige Nachricht" bezeichnet. Das IOC sei "geschockt", hieß es in einer Mitteilung am Samstag. IOC-Präsident Thomas Bach habe zuvor per Brief Gnadengesuche an die politische Führung des Iran gerichtet, auch wenn er die Souveränität des Landes respektiere.

Es sei "zutiefst verstörend", dass alle Proteste von Sportlern und die Bemühungen internationaler Verbände nicht zum Ziel geführt hätten. "Unsere Gedanken sind bei Familie und Freunden von Navid Afkari", hieß es.

Auch der Verein Athleten Deutschland hat sich am Samstag "zutiefst betroffen und schockiert" gezeigt. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, war "zutiefst bestürzt". "Es ist nicht hinnehmbar, dass rechtsstaatliche Grundsätze ignoriert werden, nur um unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen", schrieb die SPD-Politikerin.