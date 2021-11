Internationaler Verband bestätigt: Moderner Fünfkampf ohne Reiten

Über eine Regeländerung hatten zuvor der britische „Guardian“ sowie der Branchendienst „Inside the Games“ berichtet und Radsport als neue Teildisziplin genannt. Die Entscheidung sei in einer Sitzung des Dachverbandes (UIPM) gefallen, in der über die Streichung des Reitens abgestimmt wurde. Zu den Disziplinen im Modernen Fünfkampf zählen bisher neben dem Reiten auch Fechten und Schwimmen sowie ein kombinierter Wettkampf aus Laufen und Schießen mit einer Laserpistole.