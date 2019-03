In der Wüste cool geblieben: Jetzt fordert Thiem Federer

Die Bilanz gegen König Federer ist ausgeglichen, beide Herren siegten je zwei Mal. Auf Hartplatz gewann jedoch der 37-Jährige beide Duelle, der Niederösterreicher siegte auf Sand in Rom und Stuttgarter Rasen (jeweils 2016). Thiem wird ab morgen zumindest Sechster sein, mit einem Titelgewinn sogar mit Platz vier sein höchstes Karriere-Ranking (November 2017) einstellen. Und als erster Österreicher überhaupt in der kalifornischen Wüste den Titel holen.

Aber währenddessen wird daheim in Österreich eifrig gestritten.

Fragezeichen Daviscup

Verbandschef Werner Klausner hatte erst am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben. Grund: Eine Gruppe von Landesvertretern will anhand einer Statutenänderung (das Länderkuratorium übernimmt das Präsidium) bei der Generalversammlung das Zepter übernehmen. Tenor: Dezentralisierung mit Betonung auf Verstärkung der Individualförderungen. Eine kleine Gruppe der Landesvertreter will die Kooperation mit dem Leistungszentrum Bresnik/ Thiem kündigen, ein Großteil jedoch den Kontrakt aufrechterhalten. Dennoch will Günter Bresnik mit den "Putschisten nicht kooperieren." Sollte es kommen, dürfte dies weitreichende Auswirkungen auf Österreichs Tennissport haben.

Sehr ungewiss, ob die Bresnik-Schützlinge Thiem oder Dennis Novak im Daviscup künftig antreten.