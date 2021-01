Imageschaden: Verband verlegt Golf-Turnier wegen Donald Trump

Die nächste bittere Niederlage für Donald Trump. Jedoch trug sie sich diesmal nicht auf dem politischen Spielfeld zu, sondern in der Welt des Sports. Der scheidende US-Präsident gilt nicht nur als passionierter Golfer, Trump ist auch im Besitz einiger beachtlicher Golfanlagen. Im kommenden Jahr sollte auf dem "Trump National" in Bedminster (New Jersey) die prestigeträchtige PGA Championship ausgetragen werden. Doch daraus wird nun nichts.