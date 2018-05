"I bin eicha Foda!": So feiert Fußballwelt Star-Wars-Tag

Ein Wortspiel macht aus dem bekannten Filmzitat "May be the force be with you" (möge die Macht mit dir sein), das in den Star-Wars-Filmen und unzähligen Videospielen, Comics und Büchern vorkommt, den Ausdruck "May the forth be with you" (möge der Vierte mit dir sein). Deswegen feiern Fans am 4. Mai die Sternensaga, die von George Lucas erfunden wurde. Spurlos geht der Tag auch nicht an der Fußballwelt vorbei: Spieler, Vereine und Verbände erweisen dem Franchise die Ehre.