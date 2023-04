Hypo Tirol bejubelt den elften Meistertitel der Vereinsgeschichte

Dabei ging es dem umtriebigen Manager gar nicht nur um Volleyball und seinen Klub. Hannes Kronthaler wollte noch einmal ein Zeichen setzen für den Sport in Tirol und in Innsbruck, der schon einmal bessere Zeiten erlebt hat. Es sei nur an den FC Wacker Innsbruck erinnert, der in den Niederungen des Amateurfußballs aufgeschlagen ist. „Innsbruck hat sich vom Spitzensport verabschiedet. Das ist ein Trauerspiel. Warum darf sich Innsbruck überhaupt Sportstadt nennen“, polterte Kronthaler vor dieser Saison und kündigte im vertrauten Kreis an. „Ich werde zeigen, wie man in einem Jahr Meister wird.“