Horror-Sturz beim Giro d'Italia: Rad-Ass Mohoric landet im Spital

41 Kilometer waren am Sonntag auf der neunten Etappe des Giro d'Italia absolviert, als die Radsportwelt die Luft anhielt: Plötzlich saß der Slowene Matej Mohoric am Straßenrand und hielt sich an der Leitplanke fest, neben ihm sein Rad – in zwei Teile zerbrochen.

Was war passiert? In einer Linkskurve in der Abfahrt vom ersten Berg des Tages war dem Profi vom Team Bahrain das Hinterrad ausgebrochen, der 26-Jährige prallte mit dem Vorderrad in ein Loch, blieb hängen, hob wild ab, schlug einen Salto und knallte Kopf und Schulter voran auf die Straße.

(Vorsicht, das Video ist nichts für schwache Nerven.)