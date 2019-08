Hitze und verunreinigtes Wasser bereiten olympische Sorgen

Auch die Segler leiden unter dem schwülen Wetter. Stunden verbringen sie bei oftmaliger Flaute auf dem Wasser. Um die Sportler gegen die Hitze zu schützen, wird in Japan der Einsatz von neuartigen Kühlwesten getestet. "Der Segelsport brauchte so etwas bisher nicht", sagt Nadine Stegenwalner, die Sportdirektorin des Deutschen Seglerverbandes. Wegen der hohen Wassertemperatur werde keine spürbare Kühlung geboten. Jede Nation sei diesbezüglich bereits in einer Testphase. Dabei gibt es jedoch strenge Regeln, denn die Kleidung darf ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten.

Jedenfalls sind die diversen Generalproben beim Olympia-Veranstalter als Warnung angekommen. Als Maßnahme gegen die hohe E.coli-Konzentration wollen die Organisatoren nun weitere Filtersiebe in der Bucht von Tokio anbringen. Sprecher Masa Takaya versprach in einer Erklärung am Samstag, dass eine umfassende Überprüfung stattfinden werde. Man werde alles unternehmen, um für die Sportler im kommenden Jahr ein "sicheres und gesundes Umfeld" zu schaffen.