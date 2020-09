Historisch: Fivers nach Corona-Absage in der European League

Es waren turbulente letzte Tage für die Fivers Margareten. Das Wiener Handball-Team kämpfte in der zweiten Qualifikationsrunde der European League gegen die spanische Mannschaft BM Benidorm um den Einzug in die Gruppenphase. Es ist lange her, dass es ein österreichisches Team in einen Europacup-Hauptbewerb geschafft hat.

Das Hinspiel brachte eine 31:34-Niederlage, die Hoffnung auf den Einzug war zwar noch am Leben aber deutlich geschrumpft. Und dann das: Das Rückspiel am heutigen Dienstag musste abgesagt werden, weil Benidorm das Land aufgrund der Vorgaben der spanischen Gesundheitsbehörden nicht verlassen durfte.