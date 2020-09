Handball: Corona sorgt für Absage von Fivers' Europacup-Spiel

Kuriose Situation

Eine äußerst unangenehme Situation für alle Beteiligten und damit auch für die Fivers. Die Spanier müssten in Wien einen 34:31-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, die Fivers wiederum hätten berechtigte Chancen auf den erstmaligen Aufstieg eines österreichischen Teams in einen Hauptbewerb des europäischen Handballs seit langer Zeit. Nun sind die EHF-Gremien am Zug: Sie müssen entscheiden, wie mit der verfahrenen Situation umgegangen wird. Das Regulativ ist an sich eindeutig: Kann ein Team nicht zur angesetzten Zeit ein Bewerbspiel absolvieren, so ist es mit 12:0 für den Gegner zu werten.

In Zeiten von Covid-19 ist diese klare Bestimmung jedoch differenzierter zu beurteilen, braucht es Fingerspitzengefühl. Eine Verschiebung um etwa eine Woche wäre grundsätzlich denkbar, wenngleich dafür natürlich die Spanier in einer abermaligen Testrunde allesamt "negativ" sein müssten. Kaum auszudenken wäre etwa folgendes Szenario: Einige wenige Spieler haben dann positive Tests, andere sind negativ - wie ist dann zu verfahren?

Die Gruppenphase der EHF European League startet jedenfalls am Dienstag, 20. Oktober 2020. Bis dahin ist nicht viel Zeit, da auch dafür entsprechende Vorbereitungen zu treffen sind.