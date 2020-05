Heute vor 66 Jahren: Als ein Brite Sportgeschichte schrieb

Magische Grenzen. Es gibt sie in vielen Sportarten, vor allem aber in der Leichtathletik. Und die wichtigsten Marken stehen in den Laufdisziplinen. Jim Hines ( USA) sprintete 1968 in Mexiko City die 100 Meter in weniger als 10 Sekunden, Eliud Kipchoge (KEN) lief im vergangenen Jahr in Wien die Marathon-Distanz unter Laborbedingungen in weniger als zwei Stunden (1:59:41).

Eine Meile (1.609 Meter) in weniger als vier Minuten zu laufen, galt jahrzehntelang als unmöglich. Der Körper würde unter dieser unmenschlichen Belastung zerbrechen, prophezeiten Forscher. Die Athleten selbst sprachen von einer Ziegelmauer, die nicht einzureißen sei. Bis Roger Bannister kam und der Welt das Gegenteil bewies.