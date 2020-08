Heute in der Sport-Welt: Das zweite Europa-League-Semifinale

Fußball

In diesem Jahrtausend gewann Inter Mailand nur einen seiner sechs Europacup-Titel: 2010 die Champions League durch einen 2:0-Finalerfolg unter Trainer José Mourinho gegen den FC Bayern München. Gegen Schachtjor Donzek könnte Inter am Montag (21.00 Uhr/live DAZN) in Düsseldorf ins Endspiel der Europa League einziehen.