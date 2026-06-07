Mit einem neuen Weltmeister: Große Box-Rückkehr auf den Heumarkt

2.500 Box-Fans erlebten eine schlagkräftige Rückkehr auf den Wiener Heumarkt. Die Fights der Bounce Fight Night hatten es in sich - vor allem der Hauptkampf.

Mobin Kahraze vom Wiener Boxclub Bounce kürte sich dabei zum neuen WBF-Weltmeister im Halbschwergewicht . Nach einem dramatischen Kampf, der in die österreichische Geschichte des Boxsports eingehen wird, besiegte Kahraze in einem Österreicher-Duell Mansur Elsaev nach Punkten und holte damit als zweiter Bouncer, nach Michaela Kotaskova, einen Box-WM-Titel nach Österreich.

Kotaskova selbst stieg auch in den Ring und besiegte die Tschechin Ester Konecna nach schwacher Gegenwehr einstimmig nach Punkten. Die 34-jährige Bounce-Athletin wird jetzt in die Sommerpause gehen und ab Herbst auf neue Herausforderungen warten.

Enttäuschend verlief die Bounce Fight Night für den Österreicher Howig Grigorjan. Er lieferte dem Deutschen Anas El Abid im Mittelgewicht einen sehr guten Kampf, musste sich aber nach einem umstrittenen Urteil der Punkterichter geschlagen geben.