Österreichs Top-Boxerin gefordert: Der schwerste Kampf ihres Lebens

Jetzt wird es ernst: Michaela Kotaskova steht vor dem bislang größten Kampf ihrer Karriere. Die 34-jährige Bounce-Boxerin trifft am 5. April in London (20 Uhr, live ORF Sport Plus) auf keine Geringere als Chantelle Cameron, ehemalige unangefochtene Weltmeisterin (Undisputed) im Superleichtgewicht und eine der konstantesten Boxerinnen Europas. Die beiden kämpfen um den WBO Jr. Middleweight World Champion Titel.

Der gleichaltrige Cameron, die unter dem Kampfnamen „Il Capo“ von Sieg zu Sieg eilt, zählt seit Jahren zur Weltspitze. Die technisch starke und taktisch äußerst disziplinierte Britin war Weltmeisterin aller vier großen Verbände (WBA, WBC, IBF, WBO) im Halbweltergewicht und schrieb im Mai 2023 Boxgeschichte mit ihrem Sensationssieg gegen Katie Taylor. Der spätere Rückkampf ging zwar verloren, die Rivalität gilt jedoch als eine der bedeutendsten im modernen Frauenboxen.

„Chantelle Cameron ist eine der besten Boxerinnen unserer Zeit. Genau solche Kämpfe wollte ich immer haben – gegen die Besten, auf der größten Bühne“, sagt Kotaskova.