Große Stunde: Österreichs Top-Boxerin vor dem Fight ihres Lebens

Die österreichische Profiboxerin Michaela Kotaskova steht vor dem bislang größten Kampf ihrer Karriere . Die Bounce-Boxerin trifft am heutigen Donnerstag in London auf keine Geringere als Chantelle Cameron , ehemalige unangefochtene Weltmeisterin (Undisputed) im Superleichtgewicht und eine der konstantesten Boxerinnen Europas. Die beiden kämpfen um den WBO Jr. Middleweight World Champion Titel.

Die 34-jährige Cameron ist bekannt unter dem Kampfnamen „Il Capo“ und zählt seit Jahren zur Weltspitze. Die technisch starke und taktisch äußerst disziplinierte Britin war Weltmeisterin aller vier großen Verbände (WBA, WBC, IBF, WBO) im Halbweltergewicht und schrieb im Mai 2023 Boxgeschichte mit ihrem Sensationssieg gegen Katie Taylor. Der spätere Rückkampf ging zwar verloren, die Rivalität gilt jedoch als eine der bedeutendsten im modernen Frauenboxen.

"Jahrelang darauf hingearbeitet"

Für Michaela Kotaskova, die bei Bounce unter Vertrag steht, ist dieser Fight der nächste konsequente Schritt auf internationaler Ebene. Die amtierende WBF-Weltmeisterin hat sich den Kampf durch jahrelange Disziplin, Konstanz und kompromisslose Arbeit im Training erkämpft. Nun geht es um eine Weltmeisterschaft der sogenannten Big-4, also ein Titel der WBO, eines der vier großen internationalen Boxverbände. "Genau solche Kämpfe wollte ich immer haben – gegen die Besten, auf der größten Bühne. Ich habe jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet."