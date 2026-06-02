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Sport

Mit WM-Fight: Der Boxsport kehrt nach 74 Jahren auf den Heumarkt zurück

Im Rahmen der Bounce Fight Night wird es am 5. Juni einen WM-Fight zwischen zwei Österreichern geben. Es wird eine der größten Boxveranstaltungen in Österreich seit Jahren.
Harald Ottawa
02.06.2026, 10:35

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Hauptkampf zwischen Mobin Kahraze und Mansur Elsajev

Was waren das für Zeiten, als der Heumarkt das Epizentrum der österreichischen Kampfsportszene war. Die Ringer gastieren ewig dort, die Boxer seit 74 Jahren nicht mehr. Doch das Warten hat ein Ende: Am 5. Juni ist der Heumarkt Austragungsort großartiger Boxkämpfe - und sogar eines WM-Kampfes. 

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Der Wiener Boxclub Bounce veranstaltet einen Abend mit mehr als nur attraktiven Kämpfen. Im Mittelpunkt  steht der Kampf um den WBF-Weltmeistertitel im Halbschwergewicht zwischen dem österreichischen Hoffnungsträger Mobin Kahraze und Herausforderer Mansur Elsajev. „Einen ausgeglicheneren Kampf kann man kaum ansetzen", sagt Veranstalter und Ex-EU-Champ Marcos Nader. „Mobin ist hervorragend vorbereitet, aber mit Mansur Elsajev steht ihm der stärkste und gefährlichste Gegner seiner bisherigen Profikarriere gegenüber."

Auch Umar Dzambekov, der in den USA alle seine Kämpfe gewonnen hat, wird den Fight verfolgen. "Das wird in jedem Fall ein super Kampf."

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Es wird nicht das einzige Highlight des Abends sein: Timy Shala bestreitet seinen Abschiedskampf – allerdings gegen einen neuen Gegner: Nachdem Stefan Nikolic aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, trifft der Wiener nun auf den erfahrenen Tomas Adamek. Die amtierende WBF-Weltmeisterin Michaela Kotaskova kehrt nach ihrem Londoner WBO-Titelkampf im April auf den Heumarkt zurück. Ihre tschechische Gegnerin Ester Konecna, aktuell Nummer 15 der Weltrangliste, besiegte bereits Ex-Weltmeisterin Mikaela Lauren – jene Gegnerin, gegen die auch Kotaskova triumphierte.

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Ex-Bounce Boxer Howig Grigorjan ist auf der Bounce Bühne zurück und trifft auf den deutschen Profi Anas El Abid (15-2-0), der dem Wiener Lokalmatadoren den Heimsieg natürlich nicht gönnen will. "Er war auch Juniorenweltmeister", sagt Grigorjan, "es wird eine große Herausforderung und ein spannender Kampf", sagt Grigorjan. 

Zudem gibt es im Olympischen Boxen einen Länderkampf Österreich gegen Frankreich. 

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