Das könnte ein großes Box-Spektakel in Österreich werden: Geplant ist, dass im März 2025 ein Kampf zwischen Howig Grigorjan und Edin Avdic in Tirol vor einer großen Kulisse stattfinden soll. Der Veranstalter hat zugesagt, diesen Kampf auf die Beine zu stellen, und es wird um einen namhaften Titel gehen. Auch ORF Sport Plus mit von der Partie.