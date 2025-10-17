Vor dem Galaabend: Von Korneuburg in die große Welt des Boxsports

Korneuburg wird am Samstag zum Zentrum der österreichischen Boxszene. Simba Sports Boxing veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Boxclub Korneuburg und der Stadtgemeinde Korneuburg einen spektakulären Boxabend. Das Event verspricht ein echtes Highlight für alle Boxfans zu werden – mit vier Kämpfen im Olympischen Boxen und elf spannenden Profikämpfen.

Vor allem von Howig Grigorjan darf man viel erwarten. Von seinen acht Profikämpfen hat er nur einen verloren. Das passierte gegen den Deutschen Alexander Pavlov, der auch Marcos Nader schon besiegte. "Der Kampf fand in Deutschland statt. Und das Urteil war ungerecht, viele Experten meinten, ich hätte es gewinnen müssen."

Für Korneuburg ist dies ein besonderer Abend: Im Ring stehen einige der besten Profiboxer Österreichs, darunter, Howig Grigorjan, Minkail Sagilaev, Kushtrim Veseli, und Mobin Kahraze.

Aber Mittelgewichtler Grigorjan, der im wahrsten Sinne des Wortes daheim trainieren kann (er betreibt im 8. Wiener Bezirk das Studio Howig Boxing Club 8), ist vor dem Kampf gegen den Deutsch-Moldawier Victor Ionasu siegessicher. "Ich bin in Topform und mich gezielt auf den Gegner vorbereitet. Ich fühle mich mental bereit, alles zu geben." Ziel ist es, "bald um einen Titelkampf zu boxen".

Dabei war Grigorjan lange weg vom Fenster. "Nach einem Jahr Pause freue ich mich besonders, wieder in den Ring zu steigen."

Im zweiten Hauptkampf des Abends kommt es zu einem echten Showdown um die Österreichische Meisterschaft im Weltergewicht. Dabei treffen die beiden derzeit besten Weltergewichtler des Landes aufeinander: Dielli Vranoci und Ahmet Simsek, beide aus Wien. Ein Duell, das höchste Spannung verspricht.

Der Hauptkampf des Abends gehört Bernardin Jakaj, derzeit Österreichs bester Profiboxer im Halbschwergewicht. Er tritt erstmals im Supermittelgewicht an und trifft dabei auf den erfahrenen Venezolaner Michel Marcano, der bereits mehrfach in internationalen Titelkämpfen im Ring stand. Die Kämpfe werden live auf ORF Sport+ übertragen.