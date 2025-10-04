Boxen: Ein Meidlinger landete in Los Angeles den nächsten Volltreffer

Der Wiener Umar Dzambekov bleibt in den USA der Schrecken der Gegner. Der 27-Jährige blieb auch im 13. Profi-Fight unbesiegt. Dzambekov schlug in Los Angeles den Russen Artem Brusov in der 2. Runde schwer k.o.

"Das war ein Volltreffer. Ich bin sehr happy", sagt Dzambekov. In der Weltrangliste war der Halbschwergewichtler vor dem Kampf die Nummer 17 der Welt, nun nähert sich Österreichs bester Boxer den Top Ten.