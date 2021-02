Herzinfarkt: Trauer um kroatische Handball-Legende Saracevic

Saračević arbeitete zuletzt als Trainer des kroatischen Damenteams Podravka Koprivnica. Noch am Sonntag jubelte er gemeinsam mit seinen Spielerinnen über einen Sieg in der kroatischen Liga, wenig später kollabierte er in seinem Auto und wurde in ein Spital gebracht. Die Ärzte konnten ihn jedoch nicht mehr retten.

Seine größten Erfolge feierte Saračević in den 80ern und 90ern mit den Nationalteams von Jugoslawien und Kroatien. Bereits bei den Olympischen Spielen 1988 freute sich der Rückraumspieler über Silber, 1996 gab es dann in Atlanta sogar Gold. In Summe bestritt Saračević 145 Spiele für Jugoslawien (200 Tore) und 75 für Kroatien (244 Tore).