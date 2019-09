Hermann Pernsteiner lebt seinen Traum bei der Vuelta

Vuelta. Als Gesamtzehnter geht am Mittwoch ein Niederösterreicher in die letzten fünf Etappen der 74. Spanien-Rundfahrt: Hermann Pernsteiner aus Kirchschlag in der Buckligen Welt schickt sich an, sich in der Weltspitze einzunisten.

Seit vergangenem Jahr tritt der frühere Mountainbiker für das Team Bahrain Merida in die Pedale, und taktische Fehler, wie sie dem 29-Jährigen in seinem ersten World-Tour-Jahr noch unterlaufen sind, passieren ihm heuer nicht mehr. „Er lernt schnell“, lobte schon 2018 sein damaliger Sportdirektor Harald Morscher.