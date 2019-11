Heißes Finale: Wie Bernd Wiesberger Golfer des Jahres wird

Beinahe unglaublich scheint, dass nach einer Saison, die Ende November 2018 begonnen und aus 47 Turnieren in 31 Ländern bestanden hat, ein Mann aus Oberwart als Führender in den Schlussbewerb startet. Dramaturgisch perfekt inszeniert, startet Wiesberger als Letzter in den ersten Tag. An seiner Seite sein schärfster Verfolger und guter Freund, Tommy Fleetwood. Für den Österreicher ist die Schlussrechnung relativ einfach: Wird er auf dem prächtigen Earth Course Erster oder alleiniger Zweiter, kann der Engländer anstellen, was er will. Die prestigeträchtige „Harry-Vardon-Trophäe“ wandert in dem Fall ins Burgenland.

Video: Einblicke in das Leben von Golf-Ass Bernd Wiesberger