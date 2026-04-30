Reporterlegende Heinz Prüller wird 85: Seine besten Sprüche

Die Stimme von Heinz Prüller hat so ziemlich jeder Österreicher über 30 im Ohr. Die ORF-Sportreporterlegende war der Mister Formel 1, zwischen 1965 und 2008 kommentierte der gebürtige Wiener über 650 Grand-Prixs.

Lustige Anekdoten

Auf seine unnachahmliche Art und mit Anekdoten, die nur er wissen konnte. Am 30.April feiert Prüller seinen 85. Geburtstag.

Gelegenheit, in den Rückspiegel zu blicken. Auf seine besten Sprüche, die zwei Innsbrucker seinerzeit sogar in Buchform (Prüllereien aus der Formel Heinz) veröffentlicht haben.