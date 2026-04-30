Paukenschlag im Skisport: Der ÖSV verliert seinen Generalsekretär
Der Österreichische Skiverband ist immer für Schlagzeilen gut. Auch in Zeiten, in denen nicht skigefahren wird. Am Donnerstag sorgte der ÖSV wieder für einen Knalleffekt: Generalsekretär Christian Scherer verkündete seinen Rücktritt.
Doppelspitze
Christian Scherer werden die meisten in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen haben. Aber er war - gemeinsam mit Sportdirektor und Geschäftsführer Mario Stecher - der starke Mann beim Skiverband.
Im Rahmen einer Strukturreform wurde Präsidentin Roswitha Stadlober entmachtet und fungierte in erster Linie als Repräsentantin. Die operativen Entscheidungen trafen vorrangig Scherer und Stecher.
Am Donnerstag traf die ÖSV-Präsidentenkonferenz zusammen. Dabei informierte Scherer die Landespräsidenten über seinen Schritt
Der Osttiroler, der seit über einem Jahrzehnt beim ÖSV tätig war, wird laut KURIER-Informationen im Herbst in die Privatwirtschaft wechseln.
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