Wintersport

Paukenschlag im Skisport: Der ÖSV verliert seinen Generalsekretär

ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer verlässt überraschend den Skiverband.
Christoph Geiler
30.04.2026, 09:42

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ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer

Der Österreichische Skiverband ist immer für Schlagzeilen gut. Auch in Zeiten, in denen nicht skigefahren wird. Am Donnerstag sorgte der ÖSV wieder für einen Knalleffekt: Generalsekretär Christian Scherer verkündete seinen Rücktritt. 

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Doppelspitze

Christian Scherer werden die meisten in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen haben. Aber er war - gemeinsam mit Sportdirektor und Geschäftsführer Mario Stecher - der starke Mann beim Skiverband.

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Christian Scherer war der starke Mann beim ÖSV

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