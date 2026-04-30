Paukenschlag im Skisport: Der ÖSV verliert seinen Generalsekretär

Der Österreichische Skiverband ist immer für Schlagzeilen gut. Auch in Zeiten, in denen nicht skigefahren wird. Am Donnerstag sorgte der ÖSV wieder für einen Knalleffekt: Generalsekretär Christian Scherer verkündete seinen Rücktritt.

Doppelspitze

Christian Scherer werden die meisten in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen haben. Aber er war - gemeinsam mit Sportdirektor und Geschäftsführer Mario Stecher - der starke Mann beim Skiverband.

Im Rahmen einer Strukturreform wurde Präsidentin Roswitha Stadlober entmachtet und fungierte in erster Linie als Repräsentantin. Die operativen Entscheidungen trafen vorrangig Scherer und Stecher.