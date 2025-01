Handball-WM: Österreich verliert nach Pausenführung gegen Ungarn

Der Start in die Hauptrunde der WM verlief für Österreichs Handballer alles andere als glücklich. Im Auftaktspiel gegen Nordmazedonien musste man in letzter Sekunde den bitteren Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Duell gegen Ungarn hoffte man auf eine Wiederholung des Erfolgs aus dem Vorjahr bei der Europameisterschaft.

Starke erste Halbzeit

Die österreichische Mannschaft legte einen starken Start hin: Kaiper glänzte mit großartigen Paraden, während die ungarische Offensive Schwierigkeiten hatte, Lösungen gegen die gut organisierte Abwehr der Österreicher zu finden. Dank zahlreicher Ballgewinne erarbeitete sich das Team zeitweise sogar einen Vorsprung von drei Toren. Doch eine kurze Schwächephase reichte den Ungarn, um auszugleichen.

Kurz vor der Pause brachte Nicolas Paulnsteiner Österreich erneut in Führung. Mit einer knappen 13:12-Führung gingen die Österreicher in die Halbzeitpause, sichtbar erschöpft von einem intensiven Duell, das viel Energie abverlangte. Einzig Lukas Hutecek schien unermüdlich: Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive war er an vielen entscheidenden Aktionen beteiligt.