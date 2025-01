Elias Kofler: Österreichs Handball-Youngsters begeistern bei der WM

Der Sonntag war Reisetag für Österreichs Nationalteam. In einer vierstündigen Busfahrt übersiedelte die Mannschaft von Ales Pajovic von der Vorrunde in die Hauptrunde, von Porec nach Varazdin, in den Norden Kroatiens. Dort warten am Dienstag, Donnerstag und Samstag die nächsten Gegner mit Nordmazedonien, Niederlande und Ungarn.

In der verletzungsbedingten Abwesenheit der Routiniers Bilyk, Bozovic und nun auch Zivkovic mussten junge Spieler in die Bresche springen, Leistung bringen und vermochten auf der WM-Bühne ihre Chance zu nützen. Einer von ihnen ist Elias Kofler, Meister mit Westwien und mittlerweile Legionär in Potsdam. Nach dem Aufstieg in die Deutsche Bundesliga durchlebt er mit seinem Verein eine harte Lehrzeit, Potsdam liegt sieglos an letzter Stelle. Kofler aber entwickelte sich weiter, sportlich wie menschlich, trägt bereits die Kapitänsschleife. Mit 24.