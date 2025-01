Wilczynski: "Handball hat immer noch wenig gesellschaftliche Relevanz"

... den Zustand des heimischen Handballsports: Eine Medaille hat zwei Seiten. Einerseits muss man den Hut ziehen, weil aus wenig Mitteln mit wenigen Handballern sehr viel erreicht wurde. Österreich ist seit 2010 Dauergast bei Großereignissen. Andererseits haben wir keine gesellschaftliche Relevanz erreicht, wodurch man in wichtigen Punkten wie Wirtschaftlichkeit oder Infrastruktur Probleme hat. Den Schritt müssen wir schaffen. Wir sind erfolgreich, aber nicht wirklich groß.

Er war Handball-Nationalspieler, später Manager von Westwien, aktuell ist er Unternehmer mit „Sportbox“ und "Padelzone" und als TV-Experte bei der WM in Porec vor Ort. Und er gilt als kritischer Geist. Der KURIER plauderte mit Conny Wilczynski (42) über...

... den internationalen Vergleich: Was möglich ist im Handball sieht man bei Island, Niederlande, Portugal oder Slowenien. Wir haben gute und engagierte Leute, aber wir haben zu viele Inseln. Die Insel der Verbände, der Ligen, der Vereine. Jeder macht für sich gute Arbeit, aber eben auf seiner Insel. Und es gibt nur einen Handball, den es zu vermarkten gibt. Man sollte ihn in der Gesamtheit sehen. Dazu braucht es gröbere strukturelle Änderungen. Ich weiß aber nicht, ob die gewünscht sind. Ähnlich wie bei Teamchef Ralf Rangnick und dem ÖFB.

... das Schrebergarten-Denken im Sport: Es geht uns gut, wir haben in der absolut letzten notwendigen Konsequenz nicht die Konsequenz im Spitzensport. Da geht es um die letzten Prozent. Weil wir es auch teilweise nicht wollen, was menschlich auch nachvollziehbar ist. Das ist so, das ist aber nicht meine Denkweise.