Handball-WM: Von einer Euphorie wollen die Österreicher noch nichts wissen

Das zweite WM-Gruppenspiel gegen Katar am Donnerstag (20.30 Uhr/live auf ORF1) wird mehr Aufschluss über den wahren Status quo des Teams nach den Ausfällen von Bilyk und Bozovic geben. Teamchef Ales Pajovic sieht den Gegner gar leicht in der Favoritenrolle. „Katar ist eine super Mannschaft, auch wenn sie nicht mehr so stark sind wie bei der bei WM 2015. Dennoch wird es eine schwere Aufgabe.“

Härterer Brocken

Auf Österreich wartet im Vergleich zu Kuwait in Porec nun ein ganz anderer Gegner. Körperlich stärker, erfahrener, mit mehr Qualität, was die Einzelspieler betrifft. „Wir müssen uns gut darauf einstellen“, warnt auch Boris Zivkovic. Pajovic hat nach den Videoanalysen schon die Schlüsselpunkte ausgemacht. In der Abwehr müsse man kompakt stehen, weil Katar Spieler in den Reihen hat, die aus dem Rückraum stets für Gefahr sorgen.