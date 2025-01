Schock für das Handballteam: Bozovic fällt für die ganze WM aus

So gerne hätte Kuwait-Legionär Janko Bozovic zum Auftakt gegen Kuwait gespielt, doch der Meniskus macht ihm einen Strich durch die WM-Rechnung.

Die WM geht für Österreich nicht wirklich gut los. Kaum hat das Team in Porec Quartier bezogen, schon setzte es die nächste Hiobsbotschaft .

Am Spieltag gab es dann die endgültige Entscheidung - für den 39-jährigen Routinier ist die WM vorbei , ehe sie am Abend mit dem Auftaktspiel gegen Kuwait begonnen hat.

Bozovic dürfte sich shon bei einem Training in Laibach verletzt haben, pausierte in Porec beim Abschlusstraining zwecks Schonung.

Der Linkshänder gilt als große Zukunftshoffnung, erreichte mit dem Jugend-Nationalteam Jahrgang 2004 im Sommer 2024 bei der M20 EHF EURO Rang 6 und darf sich nun in Porec erstmals auf der ganz großen internationalen Bühne präsentieren.

Für ihn wurde Nicolas Paulnsteiner nachnominiert. Der 20-jährige Wiener ist derzeit von Meister Linz an Potsdam verliehen. Dort kam er in 15 Spielen bisher auf 17 Treffer.

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser: „Der Ausfall von Janko Bozovic schmerzt natürlich. Mit ihm vermissen wir einen erfahrenen Mann, der 195 Länderspiele mitbringt, im internationalen Handball nahezu alles gesehen hat."

Allerdings, so Fölser, steht Paulnsteiner auf der Position im rechten Rückraum ohnehin seit iniger Zeit unter Beobachtung. "Auch ohne Janko Bozovic bleiben unsere Ziele für das Turnier unverändert.“ Österreich will in die Hauptrunde.