Handball-WM : Warum Porec nicht immer eine Reise wert war

Für österreichische Urlauber ist Porec stets eine Reise wert. Nicht so bisher für Österreichs Handballer, die die Gedanken an die EM 2018 gerne in eine Schublade versperren würden.

Denn in der Halle „Športska dvorana Žatika“ verpatzte man damals gegen Weißrussland den Auftakt und vergab damit auch den Aufstieg in die Hauptrunde. Acht Tore von Mykola Bilyk konnten die 26:27-Niederlage nicht verhindern, danach gingen die Österreicher auch gegen Frankreich und Norwegen als klare Verlierer vom Feld.