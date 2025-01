Österreichs Handballer im Freudentaumel: "Es ist wieder geil und beeindruckend"

Überglücklich verließen Österreichs Handballer nach dem 28:26 gegen Katar die Halle von Porec. "Es macht so viel Spaß mit den Leuten zu spielen, zu sehen, wie einer für den anderen kämpft", lachte Kapitän Sebastian Frimmel.

Der Ausfall von Boris Zivkovic, der sich schwer an der Schulter verletzte und bei der restlichen WM nicht mehr zur Verfügung stehen wird, war ein Schock. "Es ist nicht leicht den Boris in der Halbzeit so zu sehen. Wir sind gut befreundet und genießen es miteinander zu spielen. Das schmerzt, wenn mit Bilyk, Bozovic und ihm nun schon drei wichtige Spieler fehlen. Aber wir kämpfen wie die Löwen. Das ist beeindruckend."