Handball-WM: Starke Österreicher besiegen auch Katar

Am Donnerstag fanden sich zahlreiche Daumendrücker im Österreich-Haus ein, zogen von dort mit lautem Trommeln und Gesang in die Halle.

Der Handball-Abend begann für viele österreichische Fans schon am Nachmittag. Einige nützen den Ausflug nach Porec generell für ein verlängertes Wochenende, freuen sich auch auf den Hit am Samstag gegen Frankreich.

Österreich musste während noch vor der Pause den Ausfall von Zivkovic beklagen, der bei einem Foul an der Schulter verletzt und lange behandelt wurde. Letztlich konnte er nicht mehr weiterspielen. Das Team von Ales Pajovic zeigte sich unbeeindruckt und brachte ein 16:14 in die Pause.

Der wohl schwerer verletzte Zivkovic saß, mit dem Arm in einer Schleife, am Spielfeldrand und feuerte seine Kollegen an. Und die konnte jede Unterstützung, auch die lautstarke von den Rängen gut gebrauchen, da die Partie eine Angelegenheit auf Biegen und Brechen blieb.

Österreich spielte nicht nur mit Herz und Tempo, sondern auch mit dem Publikum, von dem man sich die Energie für das Finish holte. In 60 Minuten gerieten Frimmel und Co. nie in Rückstand und gewannen am Ende auch verdient 28:26.