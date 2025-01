27:35 – Frankreich war bei der Handball-WM eine Nummer zu groß

Nächstes Ziel

Ohne dieses Trio, aber hoffentlich mit Herburger geht es in die Hauptrunde. Das nächste Ziel heißt Viertelfinale, dazu muss man in der Hauptrunden-Gruppe II jedoch unter die Top-2 kommen. Eine schwierige Mission, aber keine unmögliche. Spielen wird Österreich am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Die Gegner werden unter anderem Niederlande und Ungarn heißen. Beide Teams sind etwas stärker als die Österreicher einzustufen – aber nicht außer Reichweite. Dank der starken Vorrunde nehmen die Österreicher zwei Punkte mit, starten also nicht bei null.