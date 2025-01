Handball-WM: So trotzt Österreich den schmerzhaften Ausfällen

Entspannt startete Österreichs Team in den Freitag. Sebastian Frimmel und Constantin Möstl saßen mit ihren Familien in der Hotellobby auf einen Kaffeeplausch, andere Spieler widmeten sich der Regeneration nach dem Sieg über Katar.

Immerhin wartet am Samstag (18/live auf ORF1) mit Frankreich ein Weltklasseteam. Der 21-jährige Franko Lastro hatte schon ein Leuchten in den Augen. „Ich freue mich sehr, noch nie habe ich gegen so eine Weltklasse-Mannschaft gespielt.“